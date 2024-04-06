Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:05
Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Bayern Münih deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 

Stuttgart ise sahasında Heidenheim ile 3-3 berabere kalmıştı. 


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