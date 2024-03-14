Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

Milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 07:28
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
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Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında Borussia Dortmund 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında PSV Eindhoven'ı 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund'un çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.


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