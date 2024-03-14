Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
Milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında Borussia Dortmund 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında PSV Eindhoven'ı 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.
Borussia Dortmund'un çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Salih Özcan haberleri Borussia Dortmund haberleri psv eindhoven haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme!
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu!