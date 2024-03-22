Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Salih Özcan kararı!

Borussia Dortmund, sezon sonunda 5 oyuncusuyla yollarını ayırmak istediği iddia edildi. Yolların ayrılacağı futbolcular arasında milli oyuncu Salih Özcan da yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:07
Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Salih Özcan kararı!
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sezon sonunda kadrosunda önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund kadrosunda yer alan 5 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Habere göre bu oyunculardan biri de milli futbolcu Salih Özcan.

Salih Özcan'ın yanı sıra Emre Can, Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller ve Ramy Bensebaini de kulübün sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü isimler arasında yer alıyor.

Sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 26 maçta gol veya asist kaydedemedi. 


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