Borussia Dortmund üç puanı 88'de kurtardı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund sezonun ilk maçında Köln'ü 88.dakikada Donyell Malen'ın attığı golle mağlup etmeyi başardı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, ligdeki ilk maçında Köln'ü 1-0'lık skorla mağlup etti.
Dortmund'a galibiyeti getiren gol 88.dakikadan Donyell Malen'dan geldi.
Borussia Dortmund Ligin 2.haftasında Bochum'a konuk olacak.
Köln ise sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.
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