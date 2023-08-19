Borussia Dortmund üç puanı 88'de kurtardı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund sezonun ilk maçında Köln'ü 88.dakikada Donyell Malen'ın attığı golle mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 21:49
Borussia Dortmund üç puanı 88'de kurtardı!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, ligdeki ilk maçında Köln'ü 1-0'lık skorla mağlup etti.

Dortmund'a galibiyeti getiren gol 88.dakikadan Donyell Malen'dan geldi. 

Borussia Dortmund Ligin 2.haftasında Bochum'a konuk olacak.

Köln ise sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.


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