Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Borussia Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan başlıyor.
Gerardo Seoane yönetimindeki Gladbach, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Borussia Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH - BAYER LEVERKUSEN HANGİ KANALDA?
Alman hakem Robert Schröder'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.
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