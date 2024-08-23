Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2024 Cuma, 11:11
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan başlıyor. 

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gerardo Seoane yönetimindeki Gladbach, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak. 

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - BAYER LEVERKUSEN HANGİ KANALDA?

Alman hakem Robert Schröder'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak. 

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