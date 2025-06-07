Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bosna Hersek Edin Dzeko ile güldü!

Bosna Hersek Edin Dzeko ile güldü!

7.06.2025 18:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bosna Hersek Edin Dzeko ile güldü!

Bosna Hersek, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı San Marinıo'yu 1-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 3. haftasında Bosna Hersek ile San Marino karşı karşıya geldi. Bilino Polje'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Bosna Hersel 1-0'lık skorla kazandı.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

DZEKO 3 PUANI GETİRDİ

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, 62. dakikada oyuna dahil oldu ve takımına 3 puanı getirdi.

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Elemelere 'kusursuz' bir başlangıç yapan Bosna Hersek, 3'te 3 ile puanını 9 yaptı. San Marino ise henüz puanla tanışamadı.

Bosna Hersek, 6 Eylül'deki bir sonraki maçında San Marino'ya konuk olacak.

İlgili Konular: #Bosna Hersek #Edin Dzeko #San Marino

İlgili Haberler

ABD maçı öncesi Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe yanıtı!
ABD maçı öncesi Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe yanıtı! ABD ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Fenerbahçe'de kritik zirve: Jose Mourinho'nun geleceği belli oluyor!
Fenerbahçe'de kritik zirve: Jose Mourinho'nun geleceği belli oluyor! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmek üzere Londra'ya gittiği kaydedildi.
Mario Branco ile yollar ayrılmıştı: Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı resmen açıklandı!
Mario Branco ile yollar ayrılmıştı: Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı resmen açıklandı! Fenerbahçe Kulübü, Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek'in getirildiğini açıkladı.