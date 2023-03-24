Bosna-Hersek galibiyetle başladı
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna-Hersek, sahasında İzlanda'yı 3-0 yendi.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna-Hersek, sahasında İzlanda'yı konuk etti.
Bilino Polje Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bosna-Hersek 3-0 kazanarak ilk maçında üç puanı almayı başardı.
Mücadelede Bosna-Hersek'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 40. dakikalarda Krunic ile 63. dakikada Dedic kaydetti.
Mücadelede İzlanda forması giyen Alanyasporlu Runarsson 90 dakika sahada kalırken Bosna-Hersek'te Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic 72 dakika ve Konyasporlu Ibrahim Sehic 90 dakika görev yaparak takımlarının galibiyetinde katkı sağladı.
Bosna-Hersek grupta bir sonraki maçını Slovakya'yla Pazar günü oynarken İzlanda ise aynı gün Lihtenştayn'a konuk olacak.
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