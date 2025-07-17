Bradley Beal'ın yeni adresi LA Clippers oldu!

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre; üç kez All-Star seçilen tecrübeli şutör guard Bradley Beal, Phoenix Suns ile kontratının geri kalan kısmı için bir "buyout" (fesih karşılığı ödeme) anlaşmasına vardı ve serbest kalmasının ardından Los Angeles Clippers ile iki yıllık 11 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Söz konusu anlaşmanın ikinci yılı oyuncu opsiyonlu olacak.

Charania'nın aktardığına göre, Suns yönetimi temmuz ayı başında Beal'ın kontratını feshetmeyi değerlendiriyordu. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesinde 2026-27 sezonuna kadar 110 milyon dolarlık bir alacağı bulunuyordu. Ancak The Athletic'ten Fred Katz'ın haberine göre Beal, bu alacağının 13.8 milyon dolarından feragat ederek fesih anlaşmasına razı oldu.

Beal'ın resmen Clippers kadrosuna katılabilmesi için "waiver" sürecinin (48 saatlik hak talebi süresi) tamamlanması gerekiyor. Bu sürecin ardından Beal, Kawhi Leonard ve James Harden ile birlikte Los Angeles ekibinde yeni bir "Big Three"nin parçası olacak.

Phoenix Suns, Beal'ı 2023 yazında Washington Wizards'tan gerçekleştirdiği bir takasla kadrosuna katmıştı. Ancak Beal, Devin Booker ve Kevin Durant'li üçlü; yaşanan sakatlıklar ve istikrarsızlıklar nedeniyle beklenen sinerjiyi yaratamamıştı. Bu başarısız birlikteliğin ardından Suns, yaz döneminde Kevin Durant'i Houston Rockets'a takas etmişti.

Beal'ın Clippers'ta, Norman Powell'ın Miami Heat'e takas edilmesiyle boşalan ilk beş gard pozisyonuna yerleşmesi bekleniyor. Öte yandan, NBA yorumcusu Marc Stein'a göre Clippers'ın maaş bütçesinde halen bir veteran minimum sözleşmeye daha yer açacak alan bulunuyor.