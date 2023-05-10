Braga'dan Bruma hamlesi!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:57

Güncelleme: 10.05.2023 - 18:57

Portekiz ekibi Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı Armindo Bruma'nın bonservisini almak istiyor. Sporx'te yer alan habere göre, Portekiz temsilsicinin Bruma'nın performansından memnun olduğu ve bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. Bruma'nın da Braga'da mutlu olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TEKLİFLERE AÇIK

Fenerbahçe'nin ise 28 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri dinlemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Braga'da şu ana dek 17 maçta süre alan Bruma, 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Fenerbahçe, sezon başında Portekizli futbolcuyu PSV Eindhoven'den kadrosuna katmış, daha sonra ise 4.250 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle Bruma'nın lisansını çıkartmamıştı.