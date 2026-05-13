NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'in 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke, hayatını kaybetti. Peki, Brandon Clarke kimdir? Brandon Clarke neden öldü? Brandon Clarke hangi takımda oynuyordu?

BRANDON CLARKE KİMDİR?

Brandon Clarke, 19 Eylül 1996 yılında dünyaya geldi. Kanadalı annesi Whitney Triplett ve Jamaikalı babası Steve Clarke'ın çocuğu olarak Britanya Kolombiyası, Vancouver'da doğdu. Üç yaşındayken, Clarke ailesiyle birlikte Kanada ve ABD'nin çifte vatandaşı olarak ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehrine taşındı.

BRANDON CLARKE'IN ÜNİVERSİTE KARİYERİ

Clarke, San Jose State Üniversitesi'nde iki sezon oynadı. Spartans'taki birinci sınıf öğrencisi olarak, konferans maçlarında 10.1 sayı ve 7.3 ribaund ortalaması yakaladıktan sonra ligin baş antrenörleri tarafından Mountain West Konferansı Yılın En İyi Altıncı Adamı seçildi. İkinci sınıf öğrencisi olarak, 17.3 sayı, 8.7 ribaund, 2.6 blok ve 2.3 asist ortalamasıyla All-Mountain West Birinci Takımı ve Mountain West All-Defensive Takımı onur ödülüne layık görüldü.

Clarke, Bulldogs'taki üçüncü sezonunda gelişimini sürdürdü ve Batı Yakası Konferansı'nın Yılın Yeni Oyuncusu, Yılın Savunma Oyuncusu seçildi ve All-WCC Birinci Takımına dahil edildi. Clarke, aynı sezonda hem Yılın Yeni Oyuncusu hem de Yılın Savunma Oyuncusu ödüllerini kazanan WCC tarihindeki ilk oyuncuydu.

BRANDON CLARKE'IN PROFESYONEL KARİYERİ

Clarke, 2019 NBA draftının ilk turunda 21. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi. 7 Temmuz 2019'da Memphis Grizzlies, Clarke'ın haklarını Thunder'dan Darius Bazley'in draft hakları ve gelecekteki bir ikinci tur draft hakkı karşılığında resmen aldığını duyurdu. Dört double-double ile 2019 NBA Yaz Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi ve bu ödülü kazanan ikinci Amerikalı olmayan oyuncu oldu. Şampiyonluk maçında 15 sayı, 16 ribaund, 4 asist ve 3 blokla Memphis'i lig şampiyonluğuna taşıdı ve maçın MVP'si ödülünü de kazandı; böylece şampiyonluk MVP'si ödülünü kazanan ilk Amerikalı olmayan oyuncu ve Yaz Ligi tarihinde her iki ödülü de kazanan ilk oyuncu oldu.

23 Ekim 2019'da Clarke, NBA'deki ilk maçına çıktı ve Miami Heat'e karşı 101-120'lik mağlubiyette yedek kulübesinden oyuna girerek sekiz sayı, yedi ribaund, bir asist ve bir blok kaydetti.

BRANDON CLARKE'IN ÖZEL HAYATI

1 Nisan 2026'da Clarke, Arkansas'taki Cross County'de kontrollü madde bulundurma, kaçma ve hız sınırını aşma ve kontrollü madde ticareti suçlarından tutuklandı.

BRANDON CLARKE NEDEN ÖLDÜ?

Clarke, 11 Mayıs 2026'da Kaliforniya, Los Angeles'ta 29 yaşında öldü. Evinde uyuşturucu malzemeleri bulunması nedeniyle ölümü olası bir aşırı doz olarak araştırılıyor.