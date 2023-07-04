Brentford, kulüp bonservis rekoru kıran transferini açıkladı!
Premier Lig ekibi Brentford, kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında Nathan Collins'i transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında İrlandalı defans oyuncusu Nathan Collins'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Collins'in bonservisini elinde tutan Wolverhampton Wanderers ile anlaşma sağlandığı ve ödenecek bedelin, kulüp rekoru olacağı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 6 sezonluk sözleşme imzalanan Collins'in bonservisi için Brentford, Wolverhampton Wanderers'a 26 milyon euro ödeyecek.
İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 14 maçta görev alan 22 yaşındaki Collins, geçen sezon Wolverhampton formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada oynadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Bir an önce müdahale edin
- İmamoğlu 'manifesto' mu açıklayacak?