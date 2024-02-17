Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
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BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta sahasında Burnley'i 3-1 mağlup etmişti.
Brentford ise Wolverhampton deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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