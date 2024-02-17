Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:10
Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

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BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta sahasında Burnley'i 3-1 mağlup etmişti. 

Brentford ise Wolverhampton deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 


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