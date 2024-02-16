Mohamed Salah'tan Liverpool'a müjde!
Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın antrenmanlara geri döndüğünü açıkladı. Mısırlı golcü, cumartesi günü oynanacak Brentford maçına yetişecek.
İngiltere Premier Lig'de cumartesi günü Brentford ile karşı karşıya gelecek Liverpool'a müjdeli bir haber geldi.
Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Salah'ın takımla antrenmanlara döndüğünü ve Brentford maçına yetişeceğini açıkladı.
Göz Atın
Salah, 19 Ocak'ta hamstring kas sakatlığı yaşamış ve formasından uzak kalmıştı.
Liverpool'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki yıldız, 18 gol attı ve 9 asist yaptı.
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