Mohamed Salah'tan Liverpool'a müjde!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:34

Güncelleme: 16.02.2024 - 16:34

İngiltere Premier Lig'de cumartesi günü Brentford ile karşı karşıya gelecek Liverpool'a müjdeli bir haber geldi.

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Salah'ın takımla antrenmanlara döndüğünü ve Brentford maçına yetişeceğini açıkladı.

Salah, 19 Ocak'ta hamstring kas sakatlığı yaşamış ve formasından uzak kalmıştı.

Liverpool'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki yıldız, 18 gol attı ve 9 asist yaptı.