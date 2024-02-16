Mohamed Salah'tan Liverpool'a müjde!

Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın antrenmanlara geri döndüğünü açıkladı. Mısırlı golcü, cumartesi günü oynanacak Brentford maçına yetişecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:34
Mohamed Salah'tan Liverpool'a müjde!
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İngiltere Premier Lig'de cumartesi günü Brentford ile karşı karşıya gelecek Liverpool'a müjdeli bir haber geldi.

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Salah'ın takımla antrenmanlara döndüğünü ve Brentford maçına yetişeceğini açıkladı.

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Salah, 19 Ocak'ta hamstring kas sakatlığı yaşamış ve formasından uzak kalmıştı.

Liverpool'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki yıldız, 18 gol attı ve 9 asist yaptı.


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