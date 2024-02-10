Liverpool sahasında 3 golle kazandı!
Premier Lig'de önceki hafta Arsenal'e kaybeden Liverpool, sahasında Burnley'i 3-1 mağlup ederek yara sardı.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Burnley ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçı Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 52. dakikada Luis Diaz ve 79. dakikada Darwin Nunez attı. Burnley'in tek golü 45. dakikada Dara O'Shea'dan geldi.
Liverpool, bu sonucun ardından 54 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği aldı. Burnley, 13 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek. Burnley sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'