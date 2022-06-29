TFF'den Giresunspor'a şok!
Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut'un imzasıyla Giresunspor'un maçlarını oynadığı Çotanak Stadı'nın kirası ödenmediği için yeşil beyazlı kulübün gelirine temlik koyduruldu.
Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut'un imzasıyla Giresunspor'un maçlarını oynadığı Çotanak Stadı'nın kirası ödenmediği için yeşil beyazlı kulübün gelirine temlik koyduruldu.
Süper Lig ekibi Giresunspor'da şoke eden bir olay yaşandı.
Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Giresunspor'un stat kirasını ödememesi sebebiyle yeşil beyazlı kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikâyet etti.
Giresun Gazetesi'nde yer alan habere göre, Spor Müdürü Hasan Bulut'un imzasıyla protokol, TFF'ye ulaştırıldı ve kira bedeli sebebiyle Giresunspor'un gelirlerine temlik koydu.
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