Mert Han Kurt, Giresunspor’da
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Han Kurt'u transfer etti.
Süper Lig ekibi Giresunspor dış transferde Mert Han Kurt ile anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor’umuz 19 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Han Kurt ile anlaşma sağlamıştır. Mert Han Kurt takımımızın Erzurum’da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Mert Han Kurt’a Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.
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