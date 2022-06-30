Mert Han Kurt, Giresunspor’da

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Han Kurt'u transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 09:01
Mert Han Kurt, Giresunspor’da
Abone Ol google-news

Süper Lig ekibi Giresunspor dış transferde Mert Han Kurt ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor’umuz 19 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Han Kurt ile anlaşma sağlamıştır. Mert Han Kurt takımımızın Erzurum’da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Mert Han Kurt’a Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.


Spor Toto Süper Lig Giresunspor Transfer haberleri Mert Kurt
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler