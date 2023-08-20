Brest, Le Havre deplasmanından lider döndü
Brest, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Le Havre'ı 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Brest, deplasmanda Le Havre ile karşı karşıya geldi.
Stade Oceane'da oynanan müsabakayı deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Brest'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Romain Del Castillo ve 56. dakikada Lilian Brassier kaydetti.
BREST LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Le Havre'nin tek golü ise 52. dakikada Daler Kuzyayev'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Brest, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftada 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Le Havre ise 13. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Brest, deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Le Havre ise Rennes'in konuğu olacak.
Fransa Ligue 1'de günün diğer sonuçları şu şekilde:
Lille 2 - 0 Nantes
Reims 2 - 0 Clermont
Lorient 1 - 1 Nice
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