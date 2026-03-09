Brezilya'da yumruklar havada uçuştu... Tam 23 kırmızı kart çıktı!

Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan Mineiro Eyalet Şampiyonası final maçında ortalık savaş alanına döndü. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde bulunan Mineirao Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0 Cruzeiro'nun üstünlüğüyle sona erdi ve mavi beyazlılar kupaya uzandı ancak karşılaşmanın son saniyelerinde futbolcular ve teknik ekibin karıştığı kavga geceye damgasını vurdu.

90+6'da Atletico'nun ceza sahasında kaleci Everson ile Cruzeiro'nun orta saha oyuncusu Christian arasında yaşanan bir çarpışmayla başlayan kavgada, Atletico kalecisi rakibini itti ve iki dizini de 25 yaşındaki oyuncunun üzerine bastırdı. Cruzeiro oyuncuları bu sahneyi görünce Everson'un üzerine doğru koştular ve kalenin içinde başlayan bu kaos, sahanın tamamına yayılan adete bir meydan savaşına neden oldu.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Atletico Mineiro'nun yıldız oyuncusu Hulk başrol oynadı. Yumruklarını konuşturan 39 yaşındaki golcü, rakiplerinin tekmelerine maruz kaldı.

2 dakikadan fazla süren kavga, maçın 10 dakika durmasına neden olurken, güvenlik görevlileri ve polislerin kaosu yatıştırmakta zorlandığı görüldü. Maçın hakemi Matheus Candançan raporunda, olaylar esnasında kırmızı kart göstermesinin mümkün olmadığını ancak 23 futbolcuyu oyundan attığını yazdı.

Hakemin kırmızı kart gösterdiği isimler şöyle:

Cruzeiro: Cassio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson, Kaio Jorge.

Atletico Mineiro: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra, Hulk.