Brezilya efsane futbolcu Pele'ye veda ediyor! Dikey mezar ayrıntısı...

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:32

Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu Pele, 82 yaşında uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

29 Kasım'dan bu yana kolon kanseri tedavisi gören efsane oyuncu Pele için, tüm dünyadaki futbolseverler yas tutarken efsane futbolcu son yolculuğuna uğurlanmaya hazırlanıyor.

Pele

SANTOS'A SEVK EDİLİYOR

82 yaşında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Pele'nin ölümü, futbolseverleri yasa boğdu. Brezilyalı efsane son yolculuğuna uğurlanmak için Santos'a sevk ediliyor.

Brezilya futbolunun büyük yıldızı Pele'nin cenazesini, kariyerinin en iyi maçlarından bazılarını oynadığı stadyumda düzenlenecek. Sao Paulo'nun dışındaki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenecek olan törene binlerce taraftarın katılması bekleniyor.

DİKEY MEZAR AYRINTISI...

Pele'nin cenazesi, Santos'ta dikey bir mezarlık olan Memorial Necropole Ecumenica'ya sadece ailesinin huzurunda son yolculuğuna uğurlanacak.

Brezilya Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası, bireysel ve kulüp başarılarıyla adından söz ettiren Pele, kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktaladı.

Brezilya'da Santos formasını 19 yıl giyen Pele, 1000'in üzerinde gol kaydetti ve heykeli, Maracana Stadı'nın önüne dikildi. Santos'tan ayrıldıktan sonra ABD ekiplerinden New York Cosmos'ta 1975-1977 yıllarında forma giyen Pele, lig şampiyonluğu yaşadı.