Brezilya'da gündem Mourinho: Adaylardan biri!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:05

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:05

Dorival Junior ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun da adı geçiyor.

NTV Spor'un Brezilya basınından SporTV'nin sunucusu Andre Rizek'in haberinden aktardığına göre; Mourinho, bir hafta önce görevine son verilen Dorival Junior'un yerine gelebilecek isimlerin arasında yer alıyor.

Haberde Portekizli teknik adamın Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılarak, Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için acele ettiği vurgulandı.

Federasyonun, haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçlarına kadar yeni hocasını takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

Haber detayında Brezilya Milli Takımı için diğer teknik direktör adaylarının ise Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira olduğu kaydedildi.