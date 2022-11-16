Brezilyalı futbolcu Neymar: 'Messi dünyanın en iyisi'
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren Brezilyalı futbolcu Neymar, turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Neymar, "Lionel Messi ile pek fazla Dünya Kupası ile ilgili konuşmadık ama ona 'Birlikte finale kalacağız ve ben şampiyon olacağım' dedim" ifadelerini kullandı.
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, çarpıcı itiraflarda bulundu.
Neymar yaptığı açıklamada, "Kylian potansiyelini göstermiş ve hala yapacak çok şeyi olan genç bir oyuncu. En iyilerle yan yana oynamak her zaman harikadır. Kazanma şansınız daha yüksek olduğunu için bunu her zaman tercih etmişimdir" dedi.
Dünya Kupası ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Herkesin Dünya Kupası için büyük umutları var. Herkes orada olmak istiyor. Dünya Kupası'nı kazanmak benim en büyük hayalim" açıklamasını yaptı.
"MESSI DÜNYANIN EN İYİSİ"
Messi ile Dünya Kupası için birbirleriyle şakalaştıklarını söyleyen Neymar, "Lionel Messi ile pek fazla Dünya Kupası ile ilgili konuşmadık ama ona 'Birlikte finale kalacağız ve ben şampiyon olacağım' dedim. Buna bayağı gülmüştük" ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu ayrıca, "Messi ve Kylian Mbappe ile oynamak büyük bir zevk. Onlar gerçekten çok büyük oyuncular. Messi zaten kendini kanıtlamış bir isim. O dünyanın en iyisi" diye konuştu.
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