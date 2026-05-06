Brezilyalı Hulk yeni takımına imzayı attı!

Brezilya futbolunun en önemli oyuncularından Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Fluminense ile el sıkıştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 39 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık kontrat imzalandığı açıklandı.

25 Temmuz itibarıyla 40 yaşına basacak olan tecrübeli yıldızın, takımın 7 numaralı formasını giyeceği duyuruldu.

49 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Hulk, sadece kulüp düzeyinde değil, Brezilya Milli Takımı forması altında sergilediği performansla da dünya futbolunda adından söz ettiren bir isim oldu. Sambacılar ile toplam 49 resmi maça çıkan tecrübeli santrfor, bu süreçte 11 gol atıp 7 asist yaparak toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

Fizik gücü ve uzak mesafeli şutlarıyla tanınan oyuncunun, ilerleyen yaşına rağmen Fluminense'nin hücum organizasyonlarında kilit rol oynaması bekleniyor.