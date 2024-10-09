Bright Osayi-Samuel'den flaş paylaşım!
Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen ve Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Galatasaray ile adı geçen Bright Osayi-Samuel'den flaş paylaşım geldi.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Instagram'da flaş bir paylaşıma imza attı.
Sarı-Lacivertliler'de geleceği merak edilen ve Galatasaray'la adı geçen Osayi, sosyal medyada Siyah-Beyaz fotoğrafını paylaşarak, 'sus işareti yapan yüz' emojisi ve Sarı-Lacivert kalpleri not olarak düştü.
Bu paylaşım, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de kalacağına yoruldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.
146 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertliler ile çıktığı 145 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yaptı. Nijeryalı sağ bek bu sezon ise sakatlık ve ceza nedeniyle 12 remi maçın sadece 6'sında oynayabildi.
Etiketler: #bright osayi samuel #fenerbahçe #sosyal medya
Spor Haberleri
- Osayi-Samuel'den flaş paylaşım!
- Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı
- Beşiktaş'tan 'vasıfsız' sözlerine tepki
- Sinan Boztepe'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
- Görkem Gedik'ten Serbest Dalış'ta rekor!
- Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı
- Eintrach Frankfurt, Kauo Santos ile devam dedi!
- Mario Balotelli, adım adım İtalya'ya!
- Arat'tan Bronckhorst yanıtı: 'Biz gidersek ancak...'
- Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy yanıtı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin merak ettiği o firma ortaya çıktı
- THY kaptanı sefer sırasında hayatını kaybetti
- Kadına şiddetin nedenini buldu!
- Psikopatları ele veren o işaret nedir?
- Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
- Domuz eti skandalı: O köfteciden dikkat çeken paylaşım
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
- Erkan Baş'tan, Özel'in o sözlerine ilk tepki
- Babasını da mı öldürecekti?
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!