Bright Osayi-Samuel'den flaş paylaşım!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 23:02

Güncelleme: 09.10.2024 - 23:02

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Instagram'da flaş bir paylaşıma imza attı.

Sarı-Lacivertliler'de geleceği merak edilen ve Galatasaray'la adı geçen Osayi, sosyal medyada Siyah-Beyaz fotoğrafını paylaşarak, 'sus işareti yapan yüz' emojisi ve Sarı-Lacivert kalpleri not olarak düştü.

Bu paylaşım, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de kalacağına yoruldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.

146 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertliler ile çıktığı 145 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yaptı. Nijeryalı sağ bek bu sezon ise sakatlık ve ceza nedeniyle 12 remi maçın sadece 6'sında oynayabildi.