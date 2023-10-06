Brighton, Marsilya'ya boyun eğmedi!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Marsilya, sahasında Brighton & Hove Albion'la 2-2 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Marsilya, sahasında Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi.
Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Mbemba'nın golüyle öne geçen Marsilya, 20. dakikada Veretout ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda ise Brighton büyük bir geri dönüşe imza atarak 54. dakikada Gross ile farkı bire indirdi, 88. dakikada ise Joao Pedro'nun penaltısı ile maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Marsilya 2 puana, Brighton ise ilk puanını almış oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni düzenleme geliyor
- AYM'den Can Atalay kararı!
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- Çevre dostu yakıtta sona gelindi
- Ali Koç o görüntü hakkında ilk kez konuştu!
- 'Terbiyesizce davranışlar'