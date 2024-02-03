Brighton, sahasında rahat kazandı
İngiltere Premier Lig'de Brighton, sahasında Crystal Palace'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Brighton, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Brighton, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Roberto De Zerbi'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Lewis Dunk, 33. dakikada Jack Hinshelwood, 34. dakikada Facundo Buonanotte ve 85. dakikada Joao Pedro attı. Crystal Palace'ın tek golü ise 71. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi.
Bu sonucun ardından Brighton, 35 puana yükseldi. Crystal Palace ise 24 puanda kaldı.
Brighton, ligin bir sonraki haftasında Tottenham deplasmanına gidecek. Crystal Palace ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.
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