Brighton teknik ekibinden evsizlerin eylemine destek
Premier Lig takımlarından Brighton'ın teknik ekibi, evsizler için yapılan bir eyleme destek verdi. Teknik ekip bir gece sokakta uyudu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'ın teknik ekibi, evsizler için yapılan bir eyleme destek verdi.
Teknik direktör Graham Potter, yardımcıları Billy Reid ile Bruno Saltor ile birlikte evsizlerin sorunlarına dikkat çekmek için "The Big Sleep Out" adlı yardım parası toplama kampanyasına katıldı. Teknik ekip, bir gece sokakta uyudu.
"The Big Sleep Out" kampanyası hakkında konuşan Potter, "Dışarıda uyumanın daha hafif bir versiyonunu yaşadık. Böyle bir acıyla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal dahi edemiyorum. Evsizler için anlamsız bir damgalama var. Bu kişiler, toplumumuzun en savunmasız üyeleri ve bizim desteğimize ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.
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