Galatasaray, Norveçli Ola Solbakken'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, ara transfer döneminde Norveçli milli futbolcu Ola Solbakken'i transfer etmek istiyor.
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, bir kanat oyuncusu isteyen sarı kırmızılılar rotasını Bodo Glimt forması giyen Norveçli milli futbolcu Ola Solbakken'e çevirdi.
Solbakken'in transferi için temaslar başladı. Oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 30 maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu takımına 11 gol 7 asistlik katkı verdi.
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