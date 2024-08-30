Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku! Sakatlandı...

Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:11

Güncelleme: 30.08.2024 - 17:11

Fenerbahçe'nin 30 milyon euroya Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da şanssız bir sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığını TFF de duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.

15-20 GÜN SAHALARDAN UZAK

Ferdi Kadıoğlu'nun 15-20 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.