Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku! Sakatlandı...
Brighton'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu sakatlandı. Milli futbolcunun sakatlığını TFF de duyurdu.
Fenerbahçe'nin 30 milyon euroya Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da şanssız bir sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığını TFF de duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.
15-20 GÜN SAHALARDAN UZAK
Ferdi Kadıoğlu'nun 15-20 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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