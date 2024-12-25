Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile bir Noel paylaşımında bulundu.

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:34

Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

İngiliz ekibinden Ferdi ile verilen Noel mesajında, "Ferdi şenlik havasında" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yaz aylarında Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle İngiliz ekibinde 8 maçta süre buldu. Ferdi, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu paylaşımı:

 


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #Noel

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