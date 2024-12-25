Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile bir Noel paylaşımında bulundu.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
İngiliz ekibinden Ferdi ile verilen Noel mesajında, "Ferdi şenlik havasında" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'den yaz aylarında Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle İngiliz ekibinde 8 maçta süre buldu. Ferdi, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.
Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu paylaşımı:
Ferdi feelin' festive! ?? pic.twitter.com/uarV85yjQG— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 25, 2024
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #Noel
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