İngiltere'de gündem Ferdi Kadıoğlu: 'Brighton'ın yeni tehdidi'

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:21

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:21

Brighton formasıyla ilk Premier Lig golünü Liverpool'a atan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de gündem oldu.

Brighton, İngiltere Premier Lig'de önceki hafta sonu Anfield Road'da Liverpool ile karşı karşıya geldi. Maça ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın 2-1 mağlup olduğu mücadelede takımının tek golünü attı. Bu, Ferdi'nin kariyerindeki ilk Premier Lig golüydü.

MAÇ SONU SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Liverpool maçının ardından Sky Sports'a konuştu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, şunları söyledi:

"İlk golüm için çok mutluyum ama maçtan sonra biraz hayal kırıklığına uğradım. İlk yarıda durumu 2-0'a getirecek fırsatlar yakalamıştık. Eğer farkı açamazsanız rakipler sizi cezalandırır. İlk yarıda kontrolü ele geçirdiğimizi düşünüyorum ama ikinci devrede ilk yarıdaki kadar iyi oynamadık."

İngiltere'nin yüksek tirajli gazetelerinde The Athletic'te Ferdi Kadıoğlu'nun yeteneklerinden ve 'joker' özelliğinden bahsedildi. Brighton muhabiri Andy Naylor tarafından yazılan 'Ferdi Kadıoğlu hızla Brighton'ın Milner tarzı çok yönlü yeni tehdidi haline geliyor' başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"ÇOK YÖNLÜ OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR"

"James Milner'ın Premier Lig'deki 22 yıllık kariyeri, çoklu görev yetenekleriyle şekillendi. Ferdi Kadıoğlu için İngiliz futbolunda henüz ilk günler ancak Ferdi, Milner'ın sakatlığı nedeniyle devam eden yokluğunda Brighton & Hove Albion'ın en çok yönlü oyuncusu olarak öne çıkıyor."

"Ağustos ayında Arsenal'le 1-1 berabere kaldıkları maçta diz ardı kirişinden sakatlanan 38 yaşındaki Milner, iyileşme sürecinde yaşanan bir aksilik nedeniyle eski kulübü Liverpool'a karşı Anfield'a geri dönemedi. Sağ kanat oyuncusu olarak oynayan Kadıoğlu, cumartesi günkü 2-1'lik yenilgide Fabian Hürzeler'in takımında sekizinci maçında ikinci golünü attı. Üç gün önce, Carabao Kupası son 16 turunda Amex Stadyumu'nda Liverpool'a 3-2 yenildikleri maçta Kadıoğlu ilk yarıda sol bekte oynamış, ancak ayağındaki küçük sakatlık 25 yaşındaki oyuncunun devre arasında yeniden oyuna girmesini engellemişti. Hollanda doğumlu Türk oyuncunun ülkesinde ve eski kulübü Fenerbahçe'de en çok kullanıldığı mevki bu olsa da Kadıoğlu, Hürzeler tarafından sağ bekte de görevlendirildi. Ancak sağ kanat oyuncusu olarak Kadıoğlu, Hürzeler tarafından ilgi çekici bir seçim. Bu rol için çok sayıda olasılık var ancak bunlardan ikisi şu anda Alman hoca için mevcut değil."

"LIVERPOOL'A KARŞI MANTIKLI"

Önceki günlerde Kadıoğlu'nun farklı sorumluluklara uyum sağlama becerisinden bahseden Hürzeler şunları söyledi:

'Bence bu onun için büyük bir özellik ve bu esnekliğe sahip olması büyük bir avantaj. Ama tabii ki oyuncu için de tek bir pozisyona sabitlenmek daha kolay. Çünkü o zaman kendinizi daha iyi hazırlayabiliyorsunuz. O zaman prensipleri, bu pozisyonda neye ihtiyaç duyulduğunu daha iyi öğrenebilirsiniz. Sağ kanat oyuncusu olarak oynadığınızda, sol bek olarak oynadığınızdan farklı bir profil ya da farklı prensipler gerekir. Bu yüzden bir oyuncunun sürekli olarak tek bir pozisyonda oynamasını tercih ederim. Ancak diğer bir husus da Ferdi o kadar iyi ki hem zihninde hem de vücudunda birden fazla pozisyonda oynayabilecek esnekliğe sahip.'

Kadıoğlu'nu yeniden sağ kanat oyuncusu olarak kullanmak - geçen ay Wolves ile evlerinde 2-2 berabere kaldıkları maçta ilk kez bu rolü üstlenmişti - Liverpool'a karşı oynanan ikinci maç için mantıklıydı. Ferdi'nin Joel Veltman'ın önünde sağ kanatta oynaması onun; Carabao Cup'ta iki gol atan Gakpo ile başa çıkabilmesi için hız, enerji ve savunma içgüdülerine sahip bir oyuncu olduğu anlamına geliyordu. Veltman çok zeki oyuncu ama temposu yok.

"PREMIER LİG'E ALIŞMAYA BAŞLADI"

Kadıoğlu, Gruda'nın oyuna girmesine uyum sağlamak için mücadeleyi sağ bekte tamamladı. Sadece ikinci kez 90 dakikayı tamamladı (ilki Brighton'ın bir önceki deplasman maçında Newcastle'a karşı alınan 1-0'lık galibiyette gelmişti). Birkaç küçük sakatlık Kadıoğlu'nun alışma sürecini sekteye uğrattı ancak Premier Lig'de oynamaya alışmaya başladı.

Teorik olarak Kadıoğlu, Brighton'ın toplamda yaklaşık 200 milyon sterlin maliyetle yaptığı dokuz yaz transferinin tek savunma oyuncusuydu. 25 milyon sterlinlik bu transfer o dönemde sol bekte Estupinan'a rakip olarak görülüyordu ancak şimdi savunmanın yanı sıra hücumda da yer alabileceğini gösteriyor."