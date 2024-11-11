Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: Sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın formasını giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği kaydedildi.
Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.
NE KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK?
NTV Spor'un haberine göre; milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.
25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #sakatlık
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