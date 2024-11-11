Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: Sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın formasını giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği kaydedildi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: Sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 19:29

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

NE KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK?

NTV Spor'un haberine göre; milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #sakatlık

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