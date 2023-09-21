Club Brugge - Beşiktaş maçı öncesi Türk taraftarlar gözaltına alındı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 22:04

Güncelleme: 21.09.2023 - 22:05

Belçika polisi, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak maçın "yüksek risk" taşıdığını belirterek, geniş güvenlik önlemleri aldı.

İki takım arasında 8 yıl önce oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası, Brugge kent merkezinde olaylar çıkmış ve çok sayıda polis yaralanmıştı.

Bu nedenle Brugge polisi, maç öncesi önlemleri sıkılaştırdı.

Polis sözcüsü Lien De Poorter, taraftarların bir araya gelerek alışveriş caddelerinden stadyuma doğru yürüme olasılığı bulunduğunu belirterek, civardaki iş yerlerine erkenden kapanma çağrısı yaptı.

Öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile stadyumda cam şişe ve bardakta içecek yasağı uygulanmaya başlandı.

Polis, taraftarların sadece merkez tren istasyonu civarında toplanmasına izin verdi.

Bileti olmayan taraftarların şehir merkezi ve stadyum civarına girişi yasaklandı. Buna rağmen bölgeye gelen biletsiz taraftarların gözaltına alınacağı açıklandı.

Beşiktaş taraftarları, saat 17:00'den itibaren otobüslerle stadyuma hareket etmeye başladı.

Bu sırada kontrolleri arttıran polis, 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı. Polis, taraftarların bir kısmının biletsiz olduğu için, diğer taraftarların da yasak olan Bengal havai fişekleri ve sis bombaları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Beşiktaş taraftarlarının, maç mitimize kadar gözaltında kalacağı açıklandı.

Bu arada Genk şehrinde de Fiorentina ve KRC Genk taraftarları arasında olaylar çıktı. Bazı taraftarların yaralandığı olaylara polis müdahale etti.