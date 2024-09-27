Bruma uykudan uyandı Braga son dakikada kazandı!

Braga, kendi sahasında Maccabi'ye 1-0 kaybetmek üzereyken Bruma'nın 88 ve 90+5'teki golleriyle kazandı.

Bruma uykudan uyandı Braga son dakikada kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:31

UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Braga ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Braga Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Braga 2-1'lik skorla kazandı.

Maccabi Tel Aviv'i öne geçiren golü 30. dakikada penaltıdan Osher Davida kaydetti. Bruma, 88. dakikada skora dengeyi getirdi.

Bruma, 90+5'teki penaltıyı da gole çevirerek takımına 3 puanı kazandırdı.

Maccabi Tel Aviv'de 90+8. dakikada Gavriel Kanichowsky ve 90+9. dakikada Tyrese Asente kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Braga lig aşamasına 3 puanla, Maccabi Tel Aviv ise puansız başladı.

Maccabi, gelecek hafta Midtjylland'ı ağırlayacak. Braga ise Olympiakos deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Braga #bruma #maccabi tel aviv #uefa avrupa ligi
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