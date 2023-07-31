Bryant Crawford, Samsunspor'da
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yılyak Samsunspor, Bryan Crawford'u kadrosuna kattı.
Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, Amerikalı Bryant Crawford'u transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, en son Adriyatik Ligi takımlarından Igokea'nın forması giyen 1997 doğumlu 1.91 boyundaki Amerikalı Bryant Crawford ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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