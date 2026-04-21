Bu sezon kadın basketbolda 4 kupa alan F.Bahçe’nin sırrı istikrar: 4X4’lük takım

Fenerbahçe, yıllardır basketbola yaptığı yatırımların meyvesini kazandığı Avrupa şampiyonlukları ve kupalarla topluyor. Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde atılan temeller birçok kupayla taçlanırken sağlanan istikrar yıllardır bozulmayan sistem sayesinde başarıları getiriyor.

Ali Koç döneminde yatırımlar devam etti, Sadettin Saran da başkanlığa gelmesiyle kadın basketboldaki sistemin aynen sürmesine yardımcı oldu. Fenerbahçe Opet, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını ezeli rakibi Galatasaray’ı yenerek kazanırken bu sezona adeta damga vurdu. Sarı-Lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyon oldu.

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak başlayan Kanarya ardından Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

Potanın Kraliçeleri, Türkiye Ligi’nde de final serisinde Galatasaray’ı mağlup edip namağlup zafere uzanırken üst üste 8., toplamda 20. şampiyonluğunu kazandı. SarıLacivertliler, Avrupa’daki 7. finalinde 3. Euroleague şampiyonluğuna ulaşıp bunu başaran ilk Türk kadın takımı oldu.

KUPADA RAKİBİ KONYA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün deplasmanda Konyaspor’la karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak maçı ATV naklen yayımlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. SarıLacivertlilerde sakat Asensio ile Alvarez ve Münih’e tedaviye giden Nene forma giyemeyecek.