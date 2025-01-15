Bucaspor 1928'de Tuna Üzümcü iddialı
Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü açıklamalarda bulundu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü açıklamalarda bulundu.
Bucaspor 1928'de çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Üzümcü, "Takımımızı daha üst seviyelere taşımak ve başarıya ulaşmak için ekibimle birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağız.
Bu yolda mevcut oyuncularımızın yeteneklerini üst düzeye çıkaracağız. Genç yeteneklere fırsatlar tanıyıp takım ruhunu her zaman ön planda tutacağız" dedi.
Başarı anahtarının disiplinden geçtiğini ifade eden Tuna Üzümcü, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Disiplin, azim ve takım çalışması başarıyı getirecektir. Bu nedenle her antrenmanda ve her maçta bu değerleri ön planda tutarak mücadele edeceğiz. Futbolcularımızın hem fiziksel hem de mental olarak formda olmalarını sağlamak en büyük önceliğimiz. Taraftarımızın sabrı, coşkusu ve desteği oyuncularımızın sahadaki performansına ekstra katkı sağlayacaktır."
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