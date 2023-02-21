Bucaspor'da gündem Suat Kaya
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de geçen hafta teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrılırken, yönetim yeni çalıştırıcı için adayları çoğalttı.
Daha önce Ertuğrul Sağlam ve Ufuk Kahraman ismi üzerinde duran sarı-lacivertlilerin Suat Kaya'yı gündeme aldığı öğrenildi.
Kurmayların ilk olarak Sağlam'la görüştüğü ancak olumlu yanıt alamadığı bildirildi.
Ardından rotayı Suat Kaya'ya çeviren Bucaspor 1928'in temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.
Daha önce 2015-2016 sezonunda Bucaspor'da da çalışan Suat Kaya'nın göreve gelmeye sıcak baktığı da vurgulandı. İzmir ekibi yeni teknik direktörünü hafta sonuna kadar belirleyecek.
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