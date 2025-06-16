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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Haziran günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Haziran günü maç programı...

16.06.2025 10:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Haziran günü maç programı...

16 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 16 Haziran maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 16 Haziran Pazartesi günü maç programı:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D

22:00 Chelsea - Los Angeles

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C

01:00 Boca Juniors - Benfica

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D

04:00 Flamengo - ES Tunis

UEFA U19 Şampiyonası - Grup A

18:00 Danimarka U19 - Karadağ U19

21:00 Romanya U19 - İspanya U19

İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig

21:45 Drogheda - Shamrock R.

21:45 St. Patrick's - Shelbourne

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