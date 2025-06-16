Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Haziran günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 16 Haziran Pazartesi günü maç programı:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D
22:00 Chelsea - Los Angeles
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C
01:00 Boca Juniors - Benfica
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D
04:00 Flamengo - ES Tunis
UEFA U19 Şampiyonası - Grup A
18:00 Danimarka U19 - Karadağ U19
21:00 Romanya U19 - İspanya U19
İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig
21:45 Drogheda - Shamrock R.
21:45 St. Patrick's - Shelbourne