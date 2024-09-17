Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Eylül günü maç programı...

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Yeni formattaki ilk haftada Arda Güler'in takımı Real Madrid, kendi sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise İtalya'da PSV Eindhoven ile mücadele edecek.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 17 Eylül Salı günü maç programı…

17 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları şu şekilde:

19:45 Juventus - PSV Eindhoven

19:45 Young Boys - Aston Villa

22:00 Bayern Münih - D. Zagreb

22:00 Milan - Liverpool

22:00 Real Madrid - Stuttgart

22:00 Sporting CP - Lille

Süper Lig 3. hafta erteleme maçı

20:00 Galatasaray - Gaziantep FK

İspanya La Liga:

20:00 Mallorca - Real Sociedad

İngiltere Lig Kupası - 3. Tur

21:30 Stoke City - Fleetwood

21:45 Blackpool - S. Wednesday

21:45 Brentford - Leyton Orient

21:45 Everton - Southampton

21:45 Preston - Fulham

21:45 QPR - Crystal Palace

22:00 Man. United - Barnsley