Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Eylül günü maç programı...
17 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 17 Eylül maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Yeni formattaki ilk haftada Arda Güler'in takımı Real Madrid, kendi sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise İtalya'da PSV Eindhoven ile mücadele edecek.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 17 Eylül Salı günü maç programı…
17 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları şu şekilde:
19:45 Juventus - PSV Eindhoven
19:45 Young Boys - Aston Villa
22:00 Bayern Münih - D. Zagreb
22:00 Milan - Liverpool
22:00 Real Madrid - Stuttgart
22:00 Sporting CP - Lille
Süper Lig 3. hafta erteleme maçı
20:00 Galatasaray - Gaziantep FK
İspanya La Liga:
20:00 Mallorca - Real Sociedad
İngiltere Lig Kupası - 3. Tur
21:30 Stoke City - Fleetwood
21:45 Blackpool - S. Wednesday
21:45 Brentford - Leyton Orient
21:45 Everton - Southampton
21:45 Preston - Fulham
21:45 QPR - Crystal Palace
22:00 Man. United - Barnsley
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan resmi yanıt!
- Aston Villa, Young Boys deplasmanında!
- Juventus'un konuğu PSV Eindhoven!
- Bugün hangi maçlar var?
- Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK
- Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim açıklaması!
- Fransız yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Derbi zamanı değil'
- Galatasaray'dan iddialara yanıt!
- Galatasaray'dan seçim iddialarına yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt: ‘Süre 72 saat’
- Hasat sevinci yarıda kaldı :Tarlada kilosu 2 TL
- Naci Görür uyarmıştı: Deprem sonrası açıklama yaptı
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu’na başvurdu
- İşte en başarılı kadın belediye başkanları
- Başhekim doktora cinsel saldırıda bulundu