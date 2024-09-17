UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor: İşte günün maçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Lig usulünde düzenlenecek yeni formatta milli oyuncular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın takımları Real Madrid ve Juventus sahne alacak.
Bu sezon ilk kez lig formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün (salı) başlıyor.
Devler Ligi'nde salı günü 6 maç var. Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de ise Arda Güler, bugün sahaya çıkabilir.
Real Madrid - Stuttgart karşılaşmasında da Türk hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Devler Ligi'nde günün maçları şu şekilde:
19.45 Young Boys - Aston Villa: tabii, TRT 1
19.45 Juventus - PSV Eindhoven: tabii
22.00 Real Madrid - Stuttgart: tabii
22.00 Milan - Liverpool: tabii spor 1
22.00 Sporting - Lille: tabii spor 2
22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb: tabii, TRT 1
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