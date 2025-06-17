Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Haziran günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 17 Haziran Salı günü maç programı:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E
22:00 River Plate - Urawa Red
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F
19:00 Fluminense - B. Dortmund
UEFA U21 Şampiyonası - Grup A
22:00 İspanya U21 - İtalya U21
22:00 Romanya U21 - Slovakya U21
UEFA U21 Şampiyonası - Grup C
19:00 Fransa U21 - Polonya U21
19:00 Gürcistan U21 - Portekiz U21
UEFA U19 Şampiyonası - Grup B
17:00 Norveç U19 - Hollanda U19
20:00 Almanya U19 - İngiltere U19