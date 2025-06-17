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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Haziran günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Haziran günü maç programı...

17.06.2025 10:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Haziran günü maç programı...

17 Haziran Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 17 Haziran maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 17 Haziran Salı günü maç programı:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E

22:00 River Plate - Urawa Red

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F

19:00 Fluminense - B. Dortmund

UEFA U21 Şampiyonası - Grup A

22:00 İspanya U21 - İtalya U21

22:00 Romanya U21 - Slovakya U21

UEFA U21 Şampiyonası - Grup C

19:00 Fransa U21 - Polonya U21

19:00 Gürcistan U21 - Portekiz U21

UEFA U19 Şampiyonası - Grup B

17:00 Norveç U19 - Hollanda U19

20:00 Almanya U19 - İngiltere U19

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