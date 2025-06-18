Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Haziran günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 18 Haziran Çarşamba günü maç programı:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup G
19:00 Man. City - Wydad AC
04:00 Al Ain - Juventus
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup H
22:00 Real Madrid - Al Hilal
01:00 Pachuca - Salzburg
UEFA U21 Şampiyonası - Grup B
22:00 İngiltere U21 - Almanya U21
22:00 Slovenya U21 - Çekya U21
UEFA U21 Şampiyonası - Grup D
19:00 Danimarka U21 - Finlandiya U21
19:00 Hollanda U21 - Ukrayna U21
Finlandiya Veikkausliiga
17:00 Mariehamn - Kuopion
17:00 Tampereen I. - SJK Seinöjoen
21:00 HJK Helsinki - Haka
21:00 Jaro - Oulu
21:00 Vaasan PS - Gnistan