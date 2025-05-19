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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Mayıs günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Mayıs günü maç programı...

19.05.2025 09:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Mayıs günü maç programı...

19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 19 Mayıs maç programı...

Türkiye'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 19 Mayıs Pazartesi günü maç programı:

TFF 1. Lig - Yükselme Play-off - 2. Tur

20:00 Boluspor - Bandırmaspor

TFF 3. Lig - Yükselme Play-off - 3. Tur

15:30 Sebat Gençlikspor - K.Maraş İstiklal

16:00 Ayvalıkgücü Bld - K.Ç Sinopspor

16:00 Karşıyaka -  Muş Spor

20:00 Balıkesirspor - Mazıdağı Fosfat

İngiltere Premier Lig

22:00 Brighton - Liverpool

İspanya La Liga 2

21:30 Cordoba - Mirandes

İtalya Serie B - Küme Düşme - Final

21:30 Salernitana - Frosinone

Rusya Premier Lig

20:30 L. Moskova - CSKA Moskova

Danimarka Süper Lig - Şampiyona Grubu

20:00 Brondby - Midtjylland

İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig

21:45 Shelbourne - Drogheda

22:00 Shamrock R.- St. Patrick's

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