Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Mayıs günü maç programı...

Türkiye'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 19 Mayıs Pazartesi günü maç programı:
TFF 1. Lig - Yükselme Play-off - 2. Tur
20:00 Boluspor - Bandırmaspor
TFF 3. Lig - Yükselme Play-off - 3. Tur
15:30 Sebat Gençlikspor - K.Maraş İstiklal
16:00 Ayvalıkgücü Bld - K.Ç Sinopspor
16:00 Karşıyaka - Muş Spor
20:00 Balıkesirspor - Mazıdağı Fosfat
İngiltere Premier Lig
22:00 Brighton - Liverpool
İspanya La Liga 2
21:30 Cordoba - Mirandes
İtalya Serie B - Küme Düşme - Final
21:30 Salernitana - Frosinone
Rusya Premier Lig
20:30 L. Moskova - CSKA Moskova
Danimarka Süper Lig - Şampiyona Grubu
20:00 Brondby - Midtjylland
İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig
21:45 Shelbourne - Drogheda
22:00 Shamrock R.- St. Patrick's