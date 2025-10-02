Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 10:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 2 Ekim günü maç programı...

2 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 2 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 2 Ekim Perşembe günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi - Lig Aşaması

19:45 Fenerbahçe - Nice

19:45 Bologna -  Freiburg

19:45 Brann - Utrecht

19:45 Celtic - Braga

19:45 FCSB - Young Boys

19:45 Ludogorets - Real Betis

19:45 Panathinaikos - Go Ahead

19:45 Roma - Lille

19:45 Viktoria Plzen - Malmö

22:00 Basel - Stuttgart

22:00 Celta Vigo - PAOK

22:00 Feyenoord - Aston Villa

22:00 Genk - Ferencvaros

22:00 Lyon - Salzburg

22:00 M. Tel Aviv - D. Zagreb

22:00 Not. Forest - Midtjylland

22:00 Porto - Kızılyıldız

22:00 Sturm Graz - Rangers

UEFA Konferans Ligi - Lig Aşaması

19:45 Dinamo Kiev - Crystal Palace

19:45 J. Bialystok - Hamrun

19:45 Kuopion - Drita

19:45 Lausanne - Breidablik

19:45 Lech Poznan - Rapid Wien

19:45 Noah - Rijeka

19:45 Omonia - Mainz

19:45 Rayo Vallecano - FK Shkendija

19:45 Zrinjski - Lincoln Red

22:00 Legia Varşova - Samsunspor

22:00 Aberdeen - Shakhtar

22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar

22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc

22:00 NK Celje - AEK

22:00 Rakow C. - Univ. Craiova

22:00 S. Bratislava - Strasbourg

22:00 Shelbourne - Hacken

22:00 Sparta Prag - Shamrock R.

