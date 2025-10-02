Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 2 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 2 Ekim Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi - Lig Aşaması
19:45 Fenerbahçe - Nice
19:45 Bologna - Freiburg
19:45 Brann - Utrecht
19:45 Celtic - Braga
19:45 FCSB - Young Boys
19:45 Ludogorets - Real Betis
19:45 Panathinaikos - Go Ahead
19:45 Roma - Lille
19:45 Viktoria Plzen - Malmö
22:00 Basel - Stuttgart
22:00 Celta Vigo - PAOK
22:00 Feyenoord - Aston Villa
22:00 Genk - Ferencvaros
22:00 Lyon - Salzburg
22:00 M. Tel Aviv - D. Zagreb
22:00 Not. Forest - Midtjylland
22:00 Porto - Kızılyıldız
22:00 Sturm Graz - Rangers
UEFA Konferans Ligi - Lig Aşaması
19:45 Dinamo Kiev - Crystal Palace
19:45 J. Bialystok - Hamrun
19:45 Kuopion - Drita
19:45 Lausanne - Breidablik
19:45 Lech Poznan - Rapid Wien
19:45 Noah - Rijeka
19:45 Omonia - Mainz
19:45 Rayo Vallecano - FK Shkendija
19:45 Zrinjski - Lincoln Red
22:00 Legia Varşova - Samsunspor
22:00 Aberdeen - Shakhtar
22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar
22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc
22:00 NK Celje - AEK
22:00 Rakow C. - Univ. Craiova
22:00 S. Bratislava - Strasbourg
22:00 Shelbourne - Hacken
22:00 Sparta Prag - Shamrock R.