Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı yanıtı: 'Akıllara zarar bir pozisyon'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gündemle alakalı sorulara yanıt verdi.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe maçında akıllara zarar bir pozisyon var! Gaziantep FK maçında Türk futbol tarihine geçen bir pozisyon var! Bunlar olmasa tüm maçları kazanmış olabilirdik, belki 4 puan daha fazla da alabilirdik."

"KİMSE MEMNUN DEĞİL"

"Gaziantep FK maçındaki pozisyon, MHK'nin Trabzonspor'a bakışı! Son yıllarda bir hakemin, bir takıma art niyetinin yakalandığı en net an! Bu çok büyük ayıptır!"

"Kulüpler Birliği toplantısı olacak, görüşlerimiz belli. Kimse memnun değil! Sonucu nereye gidecek, göreceğiz."

"MHK KANAYAN YARA"

"TFF Başkanımız ile konuştum, o da aynı görüşte olduğunu söyledi ve gerekeni yaptı! Bu Trabzonspor için değil, Türk futbolu için önemli karar. Nedense hep Trabzonspor'un başına geliyor ama önemli. TFF Başkanı, bizimle aynı görüşteymiş ki o açıklamaları yaptı. Yeterli mi? Değil ama bir başlangıç."

"MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Kulüpler Birliği'nde hemen hemen tüm kulüplerimiz bu durumdan rahatsız."

"TEKKE'NİN YANINDA OLMALIYIZ"

"Fatih Tekke'nin yanında olup takımı birlikte geliştirmemiz lazım. Bu seneki transferlerin tamamını, kafamızdaki planlamaya göre yaptık."

"Saul Niguez ile prensipte anlaşmıştık, fakat ailevi sebepler ve maddi beklentilerdeki değişiklikler önümüze çıktı. Biz kimsenin nazını çekemeyiz. Gönlü Trabzonspor’da olmayan kimseyi ne alırım ne de takımda tutarım."

"ONANA'DAN MEMNUNUZ"

"Onana aramıza yeni katıldı, teknik ekip ve biz çok memnunuz. Oyuncu Trabzon'dan memnunsa, teknik ekibimiz memnunsa yıl sonu ne yapabiliriz göreceğiz."

"Fransa ve Portekiz'in 2. liglerinden takım alma yönünde bir planlamamız var. Oyuncuları orada yetiştirip Trabzonspor’a getirmek istiyoruz. Tüm detaylarıyla planlamamızı yaptık, geriye sadece maddi tarafın çözülmesi kaldı."

"VAR'IN NE YAPMASI GEREKTİĞİ BELLİ!"

"Ernest Muçi daha önce izleme ekibinin izlediği ve beğendiği bir oyuncu. Beşiktaş'tan önce de teklif yapmıştık. Fatih Tekke'nin de beğendiği bir isim."

"VAR kayıtlarını izledik. VAR hakemi, orta hakem arkasını dönmüş giderken bile neredeyse "Gel penaltıyı iptal et" diyecek. VAR'ın ne yapması gerektiği belli. Onuachu çok güçlü olduğu için yere düşüp 5 takla atmadığı için suçlu. Böyle bir suç olabilir mi? Forma neredeyse üzerinden çıkacak."