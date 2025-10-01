Fenerbahçe'den Ederson Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı!

Brezilya Milli Takımı'nın yeni kadrosu açıklandı. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri ise Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson oldu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından milli takıma davet edildi.

Ederson'un yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldız isimler de kadroda yer aldı.

Brezilya Milli Takımı kadrosu şöyle:

Kaleciler: Bento, Ederson, Hugo Souza

Defans: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Vanderson, Wesley

Orta saha: André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton, Lucas Paquetá

Forvet: Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vini Junior