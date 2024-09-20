Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Eylül günü maç programı...
20 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de Hatayspor ve Bodrumspor bugün kozlarını paylaşırken 1. Lig’de ise Erzurumspor, Esenler Erokspor, Manisa FK ve Yeni Malatyaspor sahaya çıkacak.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın tamamlanmasıyla gözler liglerde oynanacak maçlara çevrildi. Süper Lig, Bundesliga, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İngiltere Championship, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Stoke City deplasmanında üç puan ararken İspanya’da ise Alaves, Sevilla karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İşte 20 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar:
16:00 Neftçi Bakü - Shamakhi
19:30 Cagliari - Empoli
20:00 Hatayspor - Bodrumspor
20:00 Erzurumspor - Esenler Erokspor
20:00 Manisa FK - Y. Malatyaspor
21:30 Augsburg - Mainz
21:45 Verona - Torino
21:45 Nice - St. Etienne
22:00 Alaves - Sevilla
22:00 Stoke City - Hull City
Etiketler: #süper lig #hull city #bodrumspor
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