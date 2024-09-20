Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Eylül günü maç programı...

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:37

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:37

Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın tamamlanmasıyla gözler liglerde oynanacak maçlara çevrildi. Süper Lig, Bundesliga, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İngiltere Championship, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Stoke City deplasmanında üç puan ararken İspanya’da ise Alaves, Sevilla karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İşte 20 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar:

16:00 Neftçi Bakü - Shamakhi

19:30 Cagliari - Empoli

20:00 Hatayspor - Bodrumspor

20:00 Erzurumspor - Esenler Erokspor

20:00 Manisa FK - Y. Malatyaspor

21:30 Augsburg - Mainz

21:45 Verona - Torino

21:45 Nice - St. Etienne

22:00 Alaves - Sevilla

22:00 Stoke City - Hull City