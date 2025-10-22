Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Ekim günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 10:35:00
Cumhuriyet Spor
22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 22 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 22 Ekim Çarşamba günü maç programı:

Trendyol Süper Lig

20:00 Ç. Rizespor - Başakşehir

20:00 Konyaspor - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt

19:45 Ath. Bilbao - Karabağ

22:00 Atalanta - Slavia Prag

22:00 Bayern Münih - Club Brugge

22:00 Chelsea - Ajax

22:00 E. Frankfurt - Liverpool

22:00 Monaco - Tottenham

22:00 Real Madrid - Juventus

22:00 Sporting CP - Marsilya

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu

13:00 Gangwon - Vissel Kobe

15:15 S. Shenhua - FC Seoul

