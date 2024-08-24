Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Ağustos günü maç programı...

Yayınlanma: 24.08.2024 - 12:23

Güncelleme: 24.08.2024 - 12:23

Avrupa’da birbirinden çekişmeli maçlar cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, gecenin devamında Bodrum FK ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. İngiltere Premir Lig'de ise Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Tottenham gibi takımlar sahaya çıkacak. Bundesliga'da ise teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, ilk hafta mücadelesinde 3 puan arayacak.

İşte 24 Ağustos cumartesi günü oynanacak maçlar:

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14:30 Brighton - Manchester United

16:30 Augsburg - Werder Bremen

16:30 Freiburg - Stuttgart

16:30 Hoffenheim - Holstein Kiel

16:30 Mainz - Union Berlin

16:30 Leipzig - Bochum

17:00 Crystal Palace - West Ham

17:00 Fulham - Leicester City

17:00 Manchester City - Ipswich Town

17:00 Southampton - Nottingham Forest

17:00 Tottenham - Everton

17:00 Iğdırspor - Gençlerbirliği

18:00 Osasuna - Mallorca

18:00 Lyon - Monaco

19:15 Fatih Karagümrük - Manisa FK

19:15 Sivasspor - Eyüpspor

19:30 Aston Villa - Arsenal

19:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

19:30 Parma - Milan

19:30 Udinese - Lazio

20:00 Barcelona - Athletic Bilbao

20:00 Lille - Angers

20:00 Porto - Rio Ave

21:00 Almere - PSV

21:45 Boluspor - Esenler Erokspor

21:45 Ankaragücü - Ümraniyespor

21:45 Inter - Lecce

21:45 Monza - Genoa

21:45 Bodrumspor - Konyaspor

22:00 St. Etienne - Le Havre

22:30 Espanyol - Real Sociedad

22:30 Getafe - Rayo Vallecano

22:30 Benfica - Estrela