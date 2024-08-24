Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Ağustos günü maç programı...
24 Ağustos cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig’de heyecan Sivasspor - Eyüpspor maçıyla başlayacak. İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 24 Ağustos maç programı...
Avrupa’da birbirinden çekişmeli maçlar cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, gecenin devamında Bodrum FK ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. İngiltere Premir Lig'de ise Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Tottenham gibi takımlar sahaya çıkacak. Bundesliga'da ise teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, ilk hafta mücadelesinde 3 puan arayacak.
İşte 24 Ağustos cumartesi günü oynanacak maçlar:
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
14:30 Brighton - Manchester United
16:30 Augsburg - Werder Bremen
16:30 Freiburg - Stuttgart
16:30 Hoffenheim - Holstein Kiel
16:30 Mainz - Union Berlin
16:30 Leipzig - Bochum
17:00 Crystal Palace - West Ham
17:00 Fulham - Leicester City
17:00 Manchester City - Ipswich Town
17:00 Southampton - Nottingham Forest
17:00 Tottenham - Everton
17:00 Iğdırspor - Gençlerbirliği
18:00 Osasuna - Mallorca
18:00 Lyon - Monaco
19:15 Fatih Karagümrük - Manisa FK
19:15 Sivasspor - Eyüpspor
19:30 Aston Villa - Arsenal
19:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
19:30 Parma - Milan
19:30 Udinese - Lazio
20:00 Barcelona - Athletic Bilbao
20:00 Lille - Angers
20:00 Porto - Rio Ave
21:00 Almere - PSV
21:45 Boluspor - Esenler Erokspor
21:45 Ankaragücü - Ümraniyespor
21:45 Inter - Lecce
21:45 Monza - Genoa
21:45 Bodrumspor - Konyaspor
22:00 St. Etienne - Le Havre
22:30 Espanyol - Real Sociedad
22:30 Getafe - Rayo Vallecano
22:30 Benfica - Estrela
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