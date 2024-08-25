Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Ağustos günü maç programı...

Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 25.08.2024 - 10:52

Avrupa’da liglerin başlamasıyla birlikte Bundesliga, La Liga, Ligue 1, İtalya Serie A ve diğer liglerde heyecan dolu karşılaşmalar oynanıyor. Premier Lig’de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Liverpool bugün Brentford deplasmanında galibiyet arayacak. Günün en dikkat çeken mücadelesi ise Rizespor ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Süper Lig’in iddialı takımlarından Antalyaspor ise Hatayspor’u konuk edecek. İspanya La Liga’da haftanın bir diğer önemli mücadelesinde ise Atletico Madrid, geçtiğimiz sezon başarısıyla dikkat çeken Girona’yı ağırlayacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00 Lens - Brest

16:00 Wolverhampton - Chelsea

16:00 Bournemouth - Newcastle United

16:30 Wolfsburg - Bayern Münih

17:00 Bandırmaspor - Çorum

18:00 Real Madrid - Real Valladolid

18:00 Strasbourg - Rennes

18:00 Nantes - Auxerre

18:30 Liverpool - Brentford

18:30 St. Pauli - Heidenheim

19:15 Kasımpaşa - Adana Demir

19:30 Fiorentina - Venezia

19:30 Torino - Atalanta

20:00 Leganes - Las Palmas

21:45 Antalyaspor - Hatayspor

21:45 Rizespor - Fenerbahçe

22:30 Atletico Madrid - Girona