Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Ağustos günü maç programı...
24 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 3. haftada bugün Kasımpaşa, Adana Demirspor, Rizespor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Hatayspor gibi takımlar sahaya çıkacak. İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 25 Ağustos maç programı...
Avrupa’da liglerin başlamasıyla birlikte Bundesliga, La Liga, Ligue 1, İtalya Serie A ve diğer liglerde heyecan dolu karşılaşmalar oynanıyor. Premier Lig’de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Liverpool bugün Brentford deplasmanında galibiyet arayacak. Günün en dikkat çeken mücadelesi ise Rizespor ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Süper Lig’in iddialı takımlarından Antalyaspor ise Hatayspor’u konuk edecek. İspanya La Liga’da haftanın bir diğer önemli mücadelesinde ise Atletico Madrid, geçtiğimiz sezon başarısıyla dikkat çeken Girona’yı ağırlayacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00 Lens - Brest
16:00 Wolverhampton - Chelsea
16:00 Bournemouth - Newcastle United
16:30 Wolfsburg - Bayern Münih
17:00 Bandırmaspor - Çorum
18:00 Real Madrid - Real Valladolid
18:00 Strasbourg - Rennes
18:00 Nantes - Auxerre
18:30 Liverpool - Brentford
18:30 St. Pauli - Heidenheim
19:15 Kasımpaşa - Adana Demir
19:30 Fiorentina - Venezia
19:30 Torino - Atalanta
20:00 Leganes - Las Palmas
21:45 Antalyaspor - Hatayspor
21:45 Rizespor - Fenerbahçe
22:30 Atletico Madrid - Girona
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